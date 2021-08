Apr Joal-Fadiouth Ngazobil : Les responsables républicains se séparent de leur coordinateur

A quelques mois des élections locales, Joal-Fadiouth s'est séparé de son coordinateur. Toutefois, la place n'est pas restée vide. Il est désormais occupé par le le chef de cabinet du ministre du Pétrole et des énergies, Aissatou Sophie Gladyma.



En effet, l'Apr de Joal-Fadiouth Ngazobil ne veut pas trainer les pieds dans les préparatifs des élections locales à cause d'une scission. Conscients que Ibrahima Sall, coordinateur de l’Apr de ladite commune ne veut pas suivre derrière le ministre et responsable politique Aissatou Sophie Gladyma, les responsables républicains ont tout bonnement décidé de se séparer de lui.



Ainsi, Ibrahima Sall, chargé de mission du Président de la République Macky Sall a été remplacé par Babacar Faye, chef de cabinet de Aissatou Sophie Gladyma.



Selon Oumar Ba, membre du parti présidentiel, "L'Apr Joal-Fadiouth Ngazobil n'a aucun problème. Ne voulant pas être bloqués, nous avons décidé de changer le coordinateur. Sur 100 personnes, tout le monde était d'accord pour qu'on change.



Nous avons procédé à un vote. Nous sommes avec Mme Gladyma. Elle ne tient pas compte de l'appartenance politique de la population de Joal. Mme est là pour tout le monde elle ne fait aucune différence.



Tout ce qu'elle entreprend c'est d'abord pour le bien de la population de Joal et non pour les militants du parti. Nous ne sommes pas là pour mettre des bâtons dans les roues de qui que ce soit. Mais le terrain nous édifiera" dit-il.





seneweb

Source : https://www.exclusif.net/Apr-Joal-Fadiouth-Ngazobi...