Après l’accident de Sikilo: L’Etat soulage la douleur avec un accompagnement de la Commune de Sakal

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2023 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Suite à l'accident qui s'est produit dans la commune de sakal, l'Etat du Sénégal, par le biais du ministre du développement communautaire, compte accompagner la commune de Sakal dans ses difficultés d'accès à l'eau. Il s’est engagé à électrifier les villages environnants et surtout, à la construction de routes. Le ministre du développement communautaire, envoyé spécial du Président Macky Sall, était en déplacement dans la commune de Sakal pour s'enquérir de la situation à l'endroit des familles endeuillées. Cette promesse fait suite à l'accident, ayant occasionné une vingtaine de morts et des blessés le lundi 16 janvier 2023. D’après le ministre, chaque famille endeuillée percevra une importante somme, tout comme les blessés. Ainsi, l'envoyé spécial du président Macky Sall souligne que l'Etat du Sénégal est prêt à accompagner la Commune de sakal par rapport aux difficultés d'accès à l'eau, à la construction de routes et surtout, à l'électrification de certains de ses villages enclavés.