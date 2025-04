Après le braquage du village de Djinaky, une opération de l’armée tourne au drame Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Avril 2025 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bignona/ Cheikh Saadbou Diarra Quelques heures après le braquage du village de Djinaky par des hommes armés, une opération de ratissage des Jambars vire zu drame avec un militaire blessé et un autre porté disparu, selon la Dirpa. Suite à une attaque perpétrée par des individus armés dans la localité de Djinnaki (département de Bignona) dans la nuit du 13 avril 2025, l’armée sénégalaise a lancé une vaste opération de ratissage pour traquer les assaillants. Selon un communiqué publié ce jeudi 17 avril par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), un détachement militaire engagé dans ces opérations a été pris à partie le 16 avril dans le secteur de Mongone. L’accrochage a fait un blessé dans les rangs de l’armée et un militaire est porté disparu. À ce stade, tous les moyens sont mobilisés pour retrouver le soldat manquant, précise le communiqué signé par le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, directeur de la DIRPA. Les opérations militaires se poursuivent dans la zone afin de sécuriser les populations et leurs biens.



