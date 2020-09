Après le clash, Aminata Assome Diatta et Abdoulaye Baldé se retrouvent Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 01:06 | | 0 commentaire(s)|

Sans passer par la mairie de Ziguinchor, la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta et ses proches ont dégagé une petite enveloppe de 500 mille pour la construction du mur du cimetière de Kantène, alors que la mairie avait déjà engagé un budget pour ces travaux estimés à 10 millions.



Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé dénonce cette "ingérence" de Aminata Assome Diatta. "J'aurais dû écrire une lettre de protestation(...) Cet épisode ne nous a pas plu", nous faisait savoir le maire de Ziguinchor dans un entretien qu'il nous a accordé.



Ce vendredi, exclusif.net appris que le Député-Maire de la Commune de Ziguinchor a reçu cet après-midi Aminata Assome DIATTA, Ministre du Commerce et des PME. Certainement pour s'excuser...





