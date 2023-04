Après le jet de grenades lacrymogènes dans le mausolée de Seydina Limamou Laye : Bassirou Thiaw, conservateur, interpelle le Chef de l’Etat à recadrer ses troupes

A Ngor, Cambérène et Diamalaye, les layennes élèvent la voix après les affrontements entre les forces de l’ordre et les habitants de Ngor. Le conservateur du mausolée de Seydina Limamou Laye, Bassirou Thiaw dénonce le comportement des forces de l’ordre, qui ont lancé des grenades lacrymogènes sur les lieux où se repose le saint homme. Ainsi, il interpelle le Chef de l’Etat à recadrer ses troupes, afin qu’une telle situation ne se reproduise plus. Bassirou Thiaw Laye, conservateur du mausolée, faisait face à la presse cet après-midi à Cambérène.