Après les violentes manifestations : La plate-forme "Jeeguen Sénégal" lance un appel à la paix et à la stabilité Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 18:58 | | 1 commentaire(s)| La plate-forme, dénommée "Jeeguen Sénégal" et regroupant plusieurs entités de femmes confondues (des ministres, des parlemenatires, des femmes chefs d’entreprise et leaders de partis politique), a déploré en présence du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, les violentes manifestations qui ont secoué le pays, avec sont lot de décès et d'actes de vandalisme. Ces femmes ont, dans cette dynamique, élevé la voix pour lancer un appel à la paix et, à la stabilité. Ainsi, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Fatou Diané Guèye, a condamné avec fermeté, ces violences qui ont touché les écoles et les universités. D'après elle, ces deux endroits, censés être des lieux où on enseigne et éduque, ne devraient pas faire l'objet d'attaques.



Accueil Envoyer à un ami Partager