Après plus de 3 mois à la tête de Dakar Dem Dikk: Ousmane Sylla, DG, parle des innovations et des projets de son entreprise Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Février 2023 à 21:38 | | 0 commentaire(s)| Après plus de 100 jours passés à la tête de Dakar Dem Dikk, le directeur général, Ousmane Sylla a tenu une conférence de presse pour parler des innovations, des actions à mener, des améliorations, ainsi que de la mise en valeur de la digitalisation intégrale en 2023.



