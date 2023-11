Après sa visite du camp Abdou Diassé: Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, promet une modernisation de la Police

Le nouveau ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, a effectué une visite ce vendredi, au camp Abdou Diassé. Ainsi, il a exprimé sa satisfaction et affirmé être rassuré par ce qu'il a trouvé. Le successeur d'Antoine Félix Diome, a discuté de l'état d'avancement des chantiers, qui devraient accueillir plus de 2 000 éléments, y compris des femmes, afin de faciliter une intervention plus rapide. Il a également exprimé son souhait de moderniser la Police.