Arrêt des cérémonies de levée de corps, celles familiales…: Les restrictions de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’État a demandé hier, l’arrêt des cérémonies de levée de corps dans les hôpitaux. Il recommande des cérémonies de présentation de condoléances sans rassemblement.



En marge du Conseil présidentiel sur l’évaluation de la riposte contre la pandémie à coronavirus, Macky Sall a également demandé l’arrêt des cérémonies familiales festives comme les mariages et les baptêmes.



Il a d’ailleurs instruit le gouvernement, informe Seneweb, de déployer sur le terrain, au niveau de Dakar en particulier, un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l’accès aux plages et aux rassemblements publics et de loisirs.





