Arrêté à Kébémer avec plus de 20 millions FCfa : Le responsable de l'Apr, Samba Kanté, mouille un gendarme de la brigade de... Rédigé par leral.net le Samedi 4 Juin 2022 à 00:46 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l'affaire du jeune responsable de l'Apr arrêté hier nuit par la police de Kébémer, avec une somme liquide de 25 millions francs Cfa, un coupe-coupe et 4 fausses attestations.



Selon des informations exclusives de Seneweb, le candidat malheureux à la mairie de Niomré à Louga, a mouillé, devant les enquêteurs, un gendarme en service à la brigade de la Foire de Dakar.







Pressé de questions par les hommes du commissaire Ibrahima Diouf, Samba Kanté a fini par passer aux aveux. Mais il n'a pas voulu tomber tout seul.



Ainsi le jeune leader politique a révélé que le pandore lui a délivré les quatre fausses attestations.



En effet, le mis en cause avait réussi à tromper la vigilance des forces de sécurité et de défense de Dakar jusque dans la région de Louga. Mais Samba Kanté est finalement tombé dans les filets des éléments du commissaire Ibrahima Diouf à Kébémer.







Samba Kanté n'est pas détenteur de permis de conduire



Selon des sources de Seneweb, le responsable de l'Apr n'est pas détenteur d'un permis de conduire et son véhicule n'a pas de plaque d'immatriculation.



Il est, également, dans l'incapacité de justifier la provenance de la somme liquide de 25 millions francs Cfa saisie par devers-lui.



Actuellement, Samba Kanté est en garde à vue pour conduite sans permis, faux et usage de faux, détention d'une somme d’argent sans pour autant justifier sa provenance. L'enquête suit son cours.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Arrete-a-Kebemer-avec-plu...

Accueil Envoyer à un ami Partager