Arrivée de l'unité flottante de production et de stockage de gaz : Une grande avancée pour le projet GTA Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2024 à 18:45 | | 0 commentaire(s)| Après une longue attente, l'unité flottante de production et de stockage de gaz est arrivée sur le champ GTA, à la frontière sénégalo-mauritanienne, ce samedi 11 mai 2024. Une annonce qui été faite par la compagnie sénégalaise de pétrole, Petrosen.

Cette unité destinée aux premiers traitements des produits et qui fait partie des éléments essentiels pour la production de gaz était très attendue



Les détail détails avec Ibrahima Khalil Dieme





