Artp et Fratel: Un commun accessible à tous, l'énorme défi du Réseau francophone

Le Sénégal vise le numérique pour tous et pour tous les usagers d'ici 2025. Ses réalisations dans le domaine des télécommunications sont entre autres la construction de 2500 km de fibres optiques, selon le ministre de l'Economie Numérique et des Télécommunications du Sénégal, Yankhba Diatara. C'était en marge de la 19ème réunion du réseau francophone de la régulation des télécommunications (Fratel).

Vingt (20) ans après leurs créations, l'Artp et le Fratel poursuivent leurs chemins à l'occasion de la 19ème réunion générale du réseau francophone de la régulation des télécommunications. Plus de 50 pays vont échanger sur le thème" Accès universel : un commun accessible à tous ?"



