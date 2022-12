Assemblée: Barthelemy Dias fait un plaidoyer pour la ville de Dakar

Barthélemy Dias a plaidé la cause de Dakar lors de l'examen du projet de budget du ministère des Collectivités territoriales. "Dakar c'est 6 ministères chaque compétence transférée Monsieur le ministre est une direction à la ville de Dakar. Dakar est la seule collectivité territoriale qui est citée dans la constitution du Sénégal", a déclaré le maire de la capitale sénégalaise. Il ajoute: "Il est dit dans la constitution que Dakar est la capitale du Sénégal. Vous ne pouvez pas réduire Dakar à l'image de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur et j'espère pouvoir compter sur votre compréhension". Et à ce titre, poursuit-M. Dias, "vous voudriez bien dire au président de la République que de priver à la ville de Dakar de pouvoir acheter des véhicules pendant qu'on y est il n'a qu'à être conséquent avec lui même et priver le gouvernement aussi d'avoir des véhicules car il n y a pas de logique parce que tout de même Dakar est une ville, a un budget et doit pouvoir dans le cadre de son autonomie acheter des véhicules"...