Assemblée: L'Artisanat voté à 6 milliards 844 millions 438 mille 700 FCfa

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 06:18

Le projet de budget 20223 du Ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, est voté à six milliards huit cent quarante quatre millions quatre cent trente huit mille sept cents francs Cfa (6 844 438 700), est voté.

Le ministre Papa Amadou Ndiaye a défendu son budget et a répondu aux préoccupations des députés, notamment dans le secteur du développement de l'artisanat, de la transformation de l'encadrement et de l'économie informelle. Les secteurs du pilotage, de la coordination, mais aussi de la gestion administrative, ont été pris en compte. A souligner qu'en son temps, il n'existait que la Direction de l'Artisanat, qui avait un budget de 600 millions FCfa.