Assemblée: La réponse salée et la leçon de vie d'Abdoulaye Saydou Sow à Guy Marius Sagna Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 07:46 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Saydou Sow a administré une leçon de vie à Guy Marius Sagna qui l'accusait de cumul de fonctions et de s'enrichir derrière le dos des populations. Point par point, ce dernier a démonté toutes les allégations. "Respectons ce qui nous lie, qui est la République. le football, c'est ma passion, personne n'y peut rien et des clubs de Casamance ont permis que je sois là où je suis. Je ne Kaffrinise rien du tout, rien qu'à voir l'équipe qui constitue mon ministère", s'est-il déchargé sur GMS.



Accueil Envoyer à un ami Partager