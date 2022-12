Assemblée: Le député Abba Mbaye félicite M.Moustapha Ba, loue le travail de l'Etat, mais veut des...

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Décembre 2022 à 07:54 | | 0 commentaire(s)|

Le député Abba Mbaye, membre de l'opposition a félicité le ministre du Budget et des Finances, Mamadou Moustapha Ba et a relevé des questions de l'heure très pertinentes. A l'en croire, même si l'Etat fait beaucoup dans le social, il ne faut pas aussi politiser les bourses sociales, ignorant les non politiques. La prise en charge aussi des hôpitaux a été soulignée dans son allocution, tout en incitant aussi l'Etat à avoir moins de directions et de ministères pour le coût. Le député a exhorté le MBF à donner les marchés à des prestataires qualifiés et non parachutés pour respecter les délais d'exécution des travaux et veiller à la qualité.