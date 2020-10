Assemblée : Le nouveau bureau dévoilé ce mercredi, Cissé Lô viré Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Selon Les Échos, les députés sont convoqués en plénière aujourd'hui. Ce premier jour de session sera l'occasion pour renouveler le bureau de l'hémicycle. Des têtes vont être "coupées" et il y aura de nouveaux entrants. Seuls Moustapha Niasse et les présidents de groupes parlementaires seront épargnés par les changements. Par contre, Moustapha Cissé Lô sera viré de son poste de 1er vice-président de l'Assemblée. Quid du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) ? Wait and see.





Source : https://www.jotaay.net/Assemblee-Le-nouveau-bureau...

