Assemblée Nationale : le ministre Abdoulaye Saydou Sow rend un vibrant hommage aux députés et dresse un bilan satisfaisant…

D'honorable député à son nouveau poste ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, face à ses anciens collègues n'a pas manqué d'exprimer son plaisir et sa fierté de se retrouver dans l'auguste Assemblée Nationale du Sénégal. Malgré les diversités et les divergences, l'hémicycle parlementaire est à la hauteur a-t-il salué tout en lançant un appel pour l'intérêt de la République du Sénégal.

De Amadou Mame Diop, son président à ses collègues députés, c’est une vibrant hommage que le ministre Abdoulaye Saydou Sow a rendu avant de dresser un bilan satisfaisant du secteur du nettoiement avec la création de Sonaged, mais aussi les grandes avancées notées dans le programme des 100.000 logements, avec des maisons construites un peu partout au Sénégal.



Dans ses réponses aux députés, il n’a pas manqué aussi de souligner que des mesures de renforcement des moyens logistiques de l’Inspection Générale des Bâtiments de la Direction générale de la Construction et de l’Habitat sont prises afin d’améliorer le contrôle



