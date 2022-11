Assemblée: Ndeye Satala Diop préoccupée par la situation des impactés du Ter et la sécurité des concessionnaires du nettoiement Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Novembre 2022 à 16:53 | | 0 commentaire(s)| Ndeye Satala Diop veut que le collectif des impactés du Ter ait des réponses à ses interrogations car estime-t-elle, ledit collectif n'est au courant de rien. S'agissant des employés de l'UCG, elle a déclaré: "On salut ce qu'ils font mais c'est leur sécurité qui me préoccupe. Ceux qu'ils portent n'est pas tellement adapté, il faut des chaussures de sécurité, des casques etc. Il y a une circulation assez rapide sur la VDN donc ils sont en danger la nuit quand ils la nettoient. Il faut acheter des balayeuses pour eux".



