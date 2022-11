Assemblée nationale : Abdoulaye Wilane regrette la divagation de certains députés ignorants du sujet

Le député Abdoulaye Wilane revient sur l’objet de ce marathon budgétaire de ce jeudi 17 novembre 2022. Il indique qu’il s’agit d'un débat général sur la construction du budget de l’Etat et où trouver de l’argent. Il précise que l’argent réuni va servir à construire des routes, des hôpitaux et autres infrastructures. Le député, listant l’utilité du vote, considère que voter ce budget serait une nécessité. Seulement, nous avons constaté une divagation de certains députés, qui s’éloignent du sujet. Les populations doivent être plus vigilants des positions de certains politiques qui ignorent que la démocratie a un coût. Wilane les appelle à plus de sens de responsabilité. Annoncant sa décision de voter ce budget, il demande à ses camarades députés, d’être plus objectifs dans les interventions.