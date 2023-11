Assemblée nationale: Antoine Félix Abdoulaye Diome annonce la suppression totale de la 3e tranche du Woyofal et donne des explications sur l’exploitation du gaz et du pétrole Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2023 à 21:09 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome a déclaré, ce samedi lors du vote du budget de son ministère à l'Assemblée nationale que le président de la République a décidé de retourner au système antérieur du Woyofal avec la suppression totale de la 3e tranche. D’après le ministre à partir de maintenant avec effet immédiat, il n'y aura plus de 3e tranche du Woyofal.

Sur les projets gazier et pétrolier… « Nous avons trois projets. GTA sur la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal avec des réserves récupérables équivalant 560 milliards de m³ de gaz. On a les mêmes réserves au niveau de Yakaar Teranga. Et au niveau de Sangomar, on a du pétrole estimé a 600 millions de barils avec un potentiel de 70 milliards de m³ de gaz », a-t-il indiqué.



Avant de poursuivre: « Pour le GTA, nous travaillons pour un projet avec la Mauritanie et le partenaire Cosmos. Le projet se passe très bien. Il est à 90% de taux d'exécution. Le RFNG qui est l'unité flottante de liquéfaction, et doit être normalement dans les eaux (côtes) sénégalaises aux environs de fin décembre ou début janvier »



