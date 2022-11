Assemblée nationale : Bara Gaye se plaint et réclame la cartographie des investissements du Ministère de l’Education nationale Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 17:59 | | 0 commentaire(s)| Bara Gaye demande au Ministre de l’Education nationale, la cartographie de son Ministère, dans les investissements pour la construction d’écoles et de lycées dans le pays. Il montre sa non satisfaction dans ce domaine pour Keur Massar et Yeumbeul. D’après le député-maire de Yeumbeul, l’Etat constate que lorsqu’il s’agit d’une demande des membres du parti au pouvoir, les doléances sont vite satisfaites. Le parlementaire rappelle le refus du Ministre de l’Intérieur de venir assister à l’inauguration d’un Commissarit de Police construit à Yeumbeul pour des raisons politiques. Et, dans cette localité, il insiste sur les nombreux réalisations de sa municipalité sans l’accompagnement de l’Etat. La Mairie, dit-il, a construit des écoles et autres infrastructures utiles pour les populations à ses frais. Alors que certaines d’entre ces réalisation devraient être réalisées par l’Etat.



Accueil Envoyer à un ami Partager