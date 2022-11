Assemblée nationale/ Cheikh Tidiane Gadio demande clémence pour Pape Alé Niang et invite le Cesti à un recadrage Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 12:32 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Tidiane Gadio a plaidé la cause des enseignants retraités du supérieur. Certains, dit-il, sont morts de chagrin après la retraite. Ainsi, il demande au Ministre de l’enseignement d’agir pour mieux aider les anciens professeurs. Cheikh Tidiane revient sur un souhait de Cheikh Anta Diop consistant à donner les enseignements en langue wolof. Aucun pays, relève-t-il, ne s’est développé dans une langue étrangère.

Cheikh Tidiane Gadio, ancien professeur du Cesti, a interpelé cette institution de formation de journalistes, lors du vote du budget du Ministère de l’Enseignement supérieur. Il invite le Cesti a intervenir et, à réfléchir sur les possibilité de recadrage d’une profession envahie par des non professionnels. Ce faisant, Cheikh aborde le cas Pape Alé Niang, accusé de divulgation de documents, estampillés “Secret défense”.



Considérant que le journaliste est son frère, il réclame une clémence afin qu’il soit libéré. Mais, il rappelle le cas du puissant Président des Etats Unis, Donald Trump qui est poursuivi pour avoir déplacé un document “Secret défense” sur l’espace public.



D’après Gadio, il faut recadrage pour éviter des dérives dans un Etat de droit.



