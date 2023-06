Assemblée nationale/ Harouna Gallo Ba: « La loi portant sur le code pastoral est l'alternative pour régler les conflits éleveurs et agriculteurs » Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 22:44 | | 0 commentaire(s)| Harouna Gallo Ba affirme que la loi, portant sur le code pastoral est l'unique alternative qui peut définitivement régler les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Il félicite le ministre de tutelle, Aly Ngouille Ndiaye. D’après lui, le calendrier agricole doit permettre aux éleveurs d'accéder en temps opportun aux pâturages. Ainsi, il rappelle l'importance des parlementaires sur les rapports entre les agriculteurs et les éleveurs.



