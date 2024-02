Assemblée nationale: La Loi sur le financement du terrorisme adoptée à l’unanimité

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 01:50 | | 0 commentaire(s)|

L'Assemblée nationale a écrit un nouveau chapitre dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. À l'unanimité, les députés ont approuvé ce vendredi, en séance plénière le projet de loi défendu par le ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba. Cette adoption a été saluée avec enthousiasme par le ministre, soulignant, ainsi son impact potentiel sur la sortie du Sénégal de la liste grise du GAFI. Selon lui, cette avancée positionnerait le pays comme le premier de l'UEMOA et le deuxième de la CEDEAO à être retiré de cette liste, renforçant ainsi sa crédibilité internationale en matière de lutte contre les activités illicites financières.