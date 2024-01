Assemblée nationale: La résolution proposée par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement adoptée, ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Janvier 2024 à 23:25 | | 0 commentaire(s)| La résolution proposée par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement a été adoptée ce mercredi, par les députés à 120 voix contre 24. Elle ouvre la voie à une enquête sur des accusations de « corruption » contre deux juges du Conseil constitutionnel, des accusations qui visent aussi, Amadou Ba, Premier ministre et candidat de la majorité à la présidentielle.



