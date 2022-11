Assemblée nationale: Le député Massata Samb dénonce le sabotage du système éducatif sénégalais

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

Le député Massata Samb a, lors du vote du budget du Ministère de l’Education nationale, déploré un sabotage du système éducatif sénégalais, qui oblige certains parents à préférer les écoles privées pour leurs enfants. Le parlementaire regrette le manque de matériels scolaires et d’infrastructures, qui freinent le parcours de certains élèves, qui viennent de localités éloignées. Dans certaines localités, relève-t-il, c’est des volontaires qui font des efforts et des sacrifices énormes pour combler le manque de matériels. Massata Samb a plaidé la cause des maîtrisards de l’éducation sportive, tout en réclamant un lycée technique à Tivaouane.