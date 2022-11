Assemblée nationale: Le député de Kébémer réclame une structure de commerce à l’image de la Sonadis

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022 à 19:33 | | 0 commentaire(s)|

Le député de Kébémer, intervenant à l’occasion du passage du Ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, dirigé par Abdou Karim Fofana, réclame la valorisation des petites et moyennes entreprises face la faillite des grandes entreprises. Il rappelle la décision prise en 2012 pour la formalisation des petites et moyennes entreprises. Après cette formalisation, il instruit l’Etat de sécuriser davantage le commerce national avec la mise en place d’une structure de commerce à l’image de la Sonadis. Sous ce registre, il demande des comptes sur comment la décision a été prise pour ne pas fragiliser les commerçants. Le député a plaidé la restructuration du marché de Kébémer. Et, il demande la protection des producteurs agricoles locaux qui peinent à garder leurs productions.