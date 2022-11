Assemblée nationale: Le plaidoyer du député de Kédougou pour une baisse du prix de la farine et du transport Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022 à 18:51 | | 0 commentaire(s)| Le député de Kédougou indique que Salémata et Saraya ont connu des améliorations qui vont jusqu'à 75 Kg. Cette zone est facile d’accès avec une route entièrement goudronnée. Il relève des améliorations dans la vente des produits. Mais, il réclame plus de suivi et d’autres décisions pour la réduction des prix de vente de la farine. Approuvant la baisse du prix du ciment, il insiste sur le coût du transport des personnes et des biens dans les zones de Salémata et de Saraya.



Accueil Envoyer à un ami Partager