Assemblée nationale : Les ministères du Tourisme et de la Culture, sommés de descendre sur le terrain, pour... Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 15:41 | | 0 commentaire(s)| La députée Coura Ndiaye Macky est revenue sur les difficultés que rencontrent les artisans sénégalais. Elle exige du ministre du Tourisme et des Loisirs et de celui de la Culture, de faire une tournée á la rencontre des artisans, pour développer ce secteur.



