Assemblée nationale: Mamadou Niang, député du département de Mbour réclame de nouveaux lycées pour Gandigal et de Ndiéring Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 17:47 | | 0 commentaire(s)| Mamadou Niang, député du département de Mbour, réclame de nouveaux lycées dans la zone de Gandigal et de Ndiéring, deux villages qui polarisent de nombreux villages du département de Mbour. Plusieurs élèves font de multiples rotations entre Saly et Mbour, pour poursuivre leurs études. Alors que les populations de ces localités vivent des difficultés. Il demande au Ministère de l’Education nationale de prendre en compte les préoccupations des populations de Mbour. Etant l’une des localités les plus riches du pays, Mbour manque presque de tout.



Accueil Envoyer à un ami Partager