Assemblée nationale : Mame Diarra Fam préoccupée par l'employabilité des jeunes, les recrutements politiques et...

L'employabilité de la jeunesse sénégalaise et les recrutements politiques préoccupent Mame Diarra Fam. Selon elle, les infirmiers, les sages-femmes et les aide-infirmiers, sont généralement recrutés par les communes d'arrondissement et certains d'entre eux, n'ont pas les moyens nécessaires pour payer quelqu'un qui a un bac+1. "Il faut recruter les agents de santé dans la fonction publique, il ne faut pas politiser le recrutement", cogne-t-elle.



