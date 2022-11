Assemblée nationale/ Pape Malick Ndour, Ministre de la jeunesse: « La politique de l’emploi des jeunes doit préoccuper tout le monde »

Le Ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour, présent à l’Assemblée nationale dans le cadre du vote du budget du Ministère. Il salue la décision des députés d’avoir voté le budget la jeunesse, arrêté à plus de 33 milliards de FCfa. Mais, elle proteste contre la posture de l’opposition qui validait le projet de budget en commission. Une fois à l’Assemblée nationale et devant les cameras, regrette-t-il, ces mêmes députés ont adopté une autre position. Alors que la politique de l’emploi des jeunes doit préoccuper tout le monde, surtout le programme « Xayou Ndaw yi » et l’employabilité des jeunes. Ainsi, Pape Malick Ndour a exprimé aux députés de l’opposition la volonté de son Ministère de disposer des terres à Dakar et Ziguinchor afin d’y développer des projets de jeunesse.