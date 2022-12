Assemblée nationale: Victorine Ndeye, Ministre, Ministre de la Microfinance, charmée par l’annonce de la création d’une grande banque de Dakar

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Décembre 2022 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

Victorine Ndèye, Ministre de la Microfinance et de l’économie solidaire, présente à l’Assemblée nationale a évoqué la partie à laquelle, le PM parle dans sa déclaration de politique générale de la consolidation des acquis. Elle cite plusieurs projets et programmes que l’Etat est en train de mettre en oeuvre pour le développement du pays. Parlant de l’économie sociale et solidaire, le PM reconnaît qu’il y a beaucoup de synergies à développer, dont les acteurs, nichés dans divers secteurs d’activités doivent être accompagnés. Elle est plus charmée par l’annonce de la création d’une grande banque de Dakar pour développer davantage le financement des projets. Victorine, appréciant de manière positive la déclaration de politique générale du premier Ministre, dévoile sa satisfaction, tout en gardant espoir que le meilleur est à venir dans un avenir proche.