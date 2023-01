Assistance sociale des groupes vulnérables: Fatou Diané, Ministre de la femme au secours des femmes de ménages exposées aux dures épreuves de la vie

La Ministère de la femme, Fatou Diané apprécie la mesure d’accompagner les femmes de ménages. Elle évoque les dures épreuves de ces femmes qui souffrent d’énormes difficultés. Elle a rappelé les doléances des dames qui squattent sous le pont à la recherche d’un emploi précaire de femme de ménage. Ces dernières ont exposé à Fatou Diané leurs difficultés à se soigner une fois, tombées malades. D’après elles, ces femmes réclament une meilleure activité et des financements pour investir dans d’autres domaines de la vie. La Ministre de la femme, sensible aux doléances de ces femmes considère que le Président de la République a déjà, trouvé des solutions. Après sa rencontre avec ces braves dames, elle a aussitôt contacté le Cmu, la Der et le Fongip qui ont accepté de les accompagner. Ces différentes entités, ayant agrée à l’épanouissement de ces femmes ont décidé entièrement à soulager ces femmes afin qu’elles deviennent autonomes.