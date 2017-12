Association de malfaiteurs, charlatanisme, escroquerie : Le ressortissant togolais grugé de ses 4 millions francs Cfa Agé de 20 ans, Amadou Thiam a comparu ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de grande Instance de Dakar pour des faits d’association de malfaiteurs, de charlatanisme et d’escroquerie au préjudice du ressortissant togolais, Anoumou Agnama. Jugé, le prévenu est condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme, et à 7 millions de nos francs à titre de dommage et intérêts.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2017 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Le ressortissant togolais Anoumou Agnama ne va pas oublier de sitôt sa rencontre fortuite avec le jeune Amadou Thiam au cours du mois de novembre dernier. Ce dernier, qui l’a interpelé en pleine rue pour lui demander de l’aide est arrivé à lui soutirer la somme de 4 millions de nos francs de par des subterfuges et pratiques mystiques. Et ceci, en complicité avec son ami « marabout », du nom de Babacar Kandé qui est en cavale, dont le prévenu avait présenté à sa victime, comme étant son frère.



Revenant sur sa mésaventure qui lui a même valu un licenciement, la partie civile narre qu’il a rencontré le prévenu Amadou Thiam un jour de dimanche, au niveau du Rond-point Sham, alors qu’il se rendait à Ouakam. C’est sur ses entrefaites que le prévenu l’a intercepté pour lui demander de l’argent sous le prétexte qu’il n’avait pas de quoi payer le transport pour rentrer chez lui.



Dès que la partie civile lui remet une pièce 200 francs Cfa, le prévenu formule des prières pour sa victime et lui dit qu’il souhaiterait en guise de reconnaissance, le mettre en rapport avec son frère, « marabout ». Puisque, dit-il, celui-ci est un produit de l’école coranique, originaire de la Casamance.



Sur ce, la partie civile qui ne savait pas qu’il a affaire avec un escroc, obtempère en donnant son numéro de téléphone au prévenu. Et le soir du même jour, la partie civile va recevoir un appel du prévenu qui lui passe au bout du fil, son supposé frère marabout, Babacar Kandé.



Et ce dernier lui demande de faire des offrandes, composées de pommes, de paires de sandale, de la viande, entre autres, moyennant la somme de 12 mille francs Cfa. Tout en lui ordonnant de venir à Keur Massar pour qu’il lui fasse des prières. Une fois cette étape passée, le prévenu et son acolyte vont fixer un rendez-vous à leur victime à la place de l’Obélisque, en lui demandant d’acheter une rame de papier et un œuf.



Et là, ils vont émerveiller la partie civile, en faisant sortir dans l’œuf cassé un fil noir et des coupures d’ongles pour lui dire qu’il est victime de maraboutage.



Ainsi, le supposé marabout va réclamer à la partie civile la somme de 3 millions 500 mille FCfa, en contrepartie de quoi, il achètera 7 chameaux à 500 mille francs Cfa l’unité pour lui faire des sacrifices. Et lui fixe un délai de 48h pour amener ladite somme (sic).



La partie civile qui se dit être envoûtée, va remuer ciel et terre pour se plier aux quatre volontés de prévenu et son acolyte, en rassemblant toutes ses économies, allant jusqu’à puiser 300 euros dans la caisse de son employeur pour le donner à Amadou Thiam et son frère « marabout ».



Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, ils vont encore demander 1 million 700 mille francs Cfa à leur victime. Une somme qui sera cette fois ci, envoyée via le réseau de transfert d’argent Wari, sur le numéro du prévenu.



Interpelé à la barre, Amadou Thiam qui a reconnu les faits, cherche à se disculper, en soutenant qu’il n’a joué que le rôle d’intermédiaire entre son ami marabout et la partie civile. Et ce faisant, il n’a reçu que la somme de 100 mille francs Cfa, sur les 4 millions 700 mille francs Cfa remis par sa victime.



Alors qu’au moment de son interpellation près de l’hôpital Nabil Choucair, le prévenu revenait à la charge pour demander de l’argent à la partie civile. C’est sur ces entrefaites qu’un dispositif a été monté par la police pour lui mettre la main.



L’avocat de la partie civile a réclamé 7 millions de nos francs pour toutes causes et préjudices confondus. Selon la robe noire, sans compter les 4 millions 700 mille francs Cfa, les mis en cause appelaient aussi à chaque fois son client, pour lui demander de sortir des offrandes très coûteuses (des sacs de riz, du lait, des noix de cola entres autres).



Dans son réquisitoire, le parquet a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu, pour association de malfaiteurs, charlatanisme et escroquerie.



La défense quant à elle, a plaidé la relaxe. Et à titre subsidiaire, la disqualification des faits en complicité.



Rendant son verdict, le tribunal a condamné le prévenu à deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme pour association de malfaiteurs, charlatanisme et escroquerie. Il doit également payer 7 millions de nos francs à la partie civile.











Kady FATY Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook