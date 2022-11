Astou Ndiaye aux députés de l'opposition: "le terrorisme intellectuel et psychologique est fini..:" Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 22:29 | | 0 commentaire(s)| La députée Astou Ndiaye a tenu à rafraîchir la mémoire à ceux qui ont oublié, depuis 2018 que 70% des marches ont été autorisées, dans un pays que l'opposition taxe de non démocrate. A l'en croire, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que l'Etat a fait pour protéger les citoyens. S'adressant aux opposants, elle assène: "le terrorisme intellectuel et psychologique, c'est fini, tenez le vous pour dit".



