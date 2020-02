Atelier national - Zahra Iyane Thiam sur la réduction des taux d'intérêt pour une inclusion économique (Vidéo)

Le ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam, a appelé, ce vendredi, à une poursuite des efforts entrepris pour la levée des nombreuses contraintes inhérentes à l’intervention des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) et affectant les usagers.



‘’Il convient de dire que le développement du secteur reste plombé par des pesanteurs et des contraintes qu’il nous faut lever pour une inclusion économique, financière et sociale plus affirmée des populations vulnérables’’, a-t-elle dit, soulignant que parmi ces obstacles, la question des taux d’intérêt occupe une très grande place.



Le ministre s’exprimait lors d’un atelier de concertation nationale sur l’allègement des taux d’intérêt débiteurs appliqués par les SFD.