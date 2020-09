Atelier sur les filières et métiers porteurs: un projet fédère quatre Chambres consulaires du Sénégal Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 14:40 | | 0 commentaire(s)| La Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) a abrité un atelier axé sur les filières et métiers porteurs. D’après Moustapha Kâ, conseiller technique de la Chambre de Commerce de Dakar, c’est un projet qui fédère quatre Chambres de Commerce au niveau national, avec aussi des partenaires aussi bien au niveau national qu’international.

A terme, cette initiative va permettre d’accomplir des points importants qui sont au cœur du PSE et qui visent la transformation structurelle de l’économie et le développement du capital humain.



Car selon M Kâ, ces projets permettent d’identifier au niveau des cibles des secteurs qui attendent d’être valorisés, mais autre point essentiel, ils vont aider à la formation des jeunes pour leur employabilité et apporter une réponse positive à l’attente de ces potentiels migrants.



