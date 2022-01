Attaque du domicile de sa mère: Cheikh Bâ accuse Bamba Fall de "barbarie" à la Médina et appelle les Médinois à la résistance Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 12:47 | | 0 commentaire(s)| Selon Cheikh Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la Médina, il y une insécurité totale dans sa commune. "On vit le terrorisme depuis 8 ans à la Médina, j'accuse Bamba Fall de barbarie à la Médina", cogne-t-il. Non sans inviter l'Etat à prendre ses responsabilités. Il appelle egalement tous les habitants de ladite localité, à la résistance.



Accueil Envoyer à un ami Partager