Au Burundi, une ouverture politique réelle mais laborieuse

Réelle embellie ou simple ripolinage ? Deux ans après l’élection du président Evariste Ndayishimiye, le Burundi connaît une ouverture certaine, notamment à l’international, mais les violations des droits humains continuent dans ce petit pays fermé de l’Afrique des Grands Lacs. M. Ndayishimiye semble vouloir rompre avec son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, dont le troisième mandat controversé avait déclenché à partir de 2015 une profonde crise politique, marquée par une répression féroce et l’exil de quelque 400 000 Burundais. …



Ndayishimiye « fait des choses, on sent qu’il pose des pions ici et là », confirme Julien Nimubona, professeur de sciences politiques à l’université du Burundi, avant de nuancer : « Il voudrait bien aller plus loin mais il y a des résistances assez terribles. » Ces résistances ont un nom : « les généraux ». Ce conclave, qui s’est connu dans le maquis quand le CNDD-FDD n’était encore qu’une rébellion hutu, est en coulisses le véritable maître du pouvoir, selon les experts.



Mais si les experts s’interrogent sur l’étendue de sa marge de manœuvre, certains d’entre eux questionnent aussi la sincérité de celui qui reste un général parmi les généraux. De fait, malgré les promesses, les violations des droits humains continuent. (Le Monde)



Source : https://www.impact.sn/Au-Burundi-une-ouverture-pol...