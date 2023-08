Audience: Amadou Bâ, Premier Ministre et Ministre des Sports, a reçu ce vendredi, l’Asc Les Jaraaf de Dakar et Stade Mbour, clubs finalistes de la Coupe nationale de football Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 19:27 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre des Sports Amadou Bâ a reçu les clubs finalistes de la Coupe nationale de football en audience, ce vendredi. Les responsables des deux équipes l’Asc Les Jaraaf de Dakar et le Stade Mbour, finalistes de la 63e édition de la Coupe nationale de Football du Sénégal étaient bien présents à la primature. L’évènement sera doté aussi, du trophée du Chef de l’État Macky SALL, Président de la République. A retenir, les équipes de l’Asc les Jaraaf de Dakar et le Stade Mbour se retrouvent le dimanche 27 août 2023 à partir de 17 heures au stade du Président Abdoulaye Wade de Diamniadio.



