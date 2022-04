Audience du Département de Pikine au Palais : Me Amadou Sall boude la rencontre, Pape Sagna Mbaye bloqué à la porte Rédigé par leral.net le Samedi 30 Avril 2022 à 23:19 | | 0 commentaire(s)|

L’audience accordée par le Chef de l’État aux responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar a été mouvementée. Comme relaté en exclusivité par Dakaractu, des arrestations ont même été enregistrées. Il s’agit d’un groupe de femmes de l’APR dirigée par Aby Diarra.

En effet, le Chef de l’État dans le cadre de la remobilisation des troupes, accordait des audiences aux différents départements de Dakar, mais aussi du Sénégal. Ceux de Pikine et Thiès étaient à l’honneur ce samedi 30 Avril. Mais c’est dans un désordre indescriptible que la séance s’est tenue.

Selon des informations en notre possession, c’est la confection des listes qui a été à l’origine du problème. Alors qu’ils avaient reçu des messages de confirmation, la plupart des responsables qui étaient déjà dans la salle d’attente ont été priés de ressortir puisque leurs noms n’étaient pas sur les listes. Conduits à la porte arrière du Palais, c'est dans ce méli-mélo qu’est arrivé le député et ancien maire de Pikine Pape Sagna Mbaye. Mais ce dernier recevra comme ses camarades une fin de non-recevoir et sera bloqué à la porte.

Face à cette inorganisation, Me Amadou Sall du Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali (PLD/AS) de Oumar Sarr a préféré bouder la rencontre. Responsable à Yeumbeul, l’ancien avocat de Karim Wade qui conduisait la délégation de son parti à cette réunion préfère ne plus y participer. Il sera suivi par d’autres responsables parmi les alliés comme Mme Sall, Khourédia Fall, conseiller municipal à la mairie de Thiaroye Guinaw Rails Sud.

Les jeunes de Pikine ont d’ailleurs annoncé une conférence de presse demain pour dénoncer leur mise à l’écart lors de cette audience... Conduites à la police de Dakar-Plateau, elles ont été libérées tout de suite après.En effet, le Chef de l’État dans le cadre de la remobilisation des troupes, accordait des audiences aux différents départements de Dakar, mais aussi du Sénégal. Ceux de Pikine et Thiès étaient à l’honneur ce samedi 30 Avril. Mais c’est dans un désordre indescriptible que la séance s’est tenue.Selon des informations en notre possession, c’est la confection des listes qui a été à l’origine du problème. Alors qu’ils avaient reçu des messages de confirmation, la plupart des responsables qui étaient déjà dans la salle d’attente ont été priés de ressortir puisque leurs noms n’étaient pas sur les listes. Conduits à la porte arrière du Palais, c'est dans ce méli-mélo qu’est arrivé le député et ancien maire de Pikine Pape Sagna Mbaye. Mais ce dernier recevra comme ses camarades une fin de non-recevoir et sera bloqué à la porte.Face à cette inorganisation, Me Amadou Sall du Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali (PLD/AS) de Oumar Sarr a préféré bouder la rencontre. Responsable à Yeumbeul, l’ancien avocat de Karim Wade qui conduisait la délégation de son parti à cette réunion préfère ne plus y participer. Il sera suivi par d’autres responsables parmi les alliés comme Mme Sall, Khourédia Fall, conseiller municipal à la mairie de Thiaroye Guinaw Rails Sud.Les jeunes de Pikine ont d’ailleurs annoncé une conférence de presse demain pour dénoncer leur mise à l’écart lors de cette audience...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Audience-du-Departement-...

Accueil Envoyer à un ami Partager