Audio - Le frère du président, Aliou Sall (ancien journaliste à Walf) : « Sidy Lamine est un héritage»

Rédigé par la rédaction le 5 Décembre 2018 à 17:22

« Sidy Lamine, c’est un héritage des militants de la dernière heure en faveur de la démocratie et en faveur du respect des libertés ». C’est ce qu’a témoigné l’actuel maire de Guédiawaye et par ailleurs, Directeur général (Dg) de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). Aliou Sall, l’ancien journaliste du quotidien Walfadjri, retient de lui un grand entrepreneur, performant et rigoureux.