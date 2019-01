Audio : l'intégralité de l'enregistrement de la «réunion de travail» entre Ousmane Sonko et les héritiers du TF1451R Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 08:10 | | 0 commentaire(s)| Sur la base d'une fiche d’émargements, Libération révélait une rencontre, le 14 août 2918, entre Ousmane Sonko et les héritiers du Tf1451R. Lors de cette réunion de...travail, un des téléphones portables a manifestement «tourné» pendant 2 heures, 2 minutes et 7 secondes. Un audio, dont l’authenticité est difficilement contestable, d'autant que "l'expert fiscal" y évoque des éléments, jusque-là inconnus, comme le fait d'avoir été abordé par Me Seydou Diagne, avocat de Karim Wade, mais aussi de...Tahirou Sarr, en marge d'une conférence de presse du Parti démocratique sénégalais(Pds). Quatrième jets de nos révélations dans le cadre de cette affaire.















