Autonomisation des femmes: Mouhamadou Lamine Massaly, président de l'UNR, fait du concret, avec le financement de 20 millions FCfa aux femmes de Thiès

Dans le cadre de ses tournées politiques, ''un week-end, un quartier'', le leader de l'UNR, Mouhamadou Lamine Massaly, rencontre ses militants et sympathisants. L'initiative consiste à voir leurs préoccupations, avant de les conscientiser sur les enjeux de la présidentielle de 2024. Mouhamadou Lamine Massaly montre bien le chemin du comment faire pour élire leur candidat, Amadou Bâ, au premier tour.



Les attentes des populations, notamment des femmes de la capitale du rail, préoccupent beaucoup le Président de l'UNR qui a jugé nécessaire d'octroyer des financements aux femmes. Une enveloppe de 20 millions FCfa a été décaissée sur les 200 millions qu'il a déjà mis sur la table. Le groupement « Amazone Jappo And Liguey » a reçu le premier financement en liquide de 20 millions pour leur autonomisation.



Sollicité pour la construction d'un puits au quartier Wango, le président l'UNR a acheté une pompe pour les populations qui avaient tous les problèmes pour avoir le liquide précieux. Les doyens du parti, ont reçu aussi leur part du gâteau. Trois billets à la Mecque ont été octroyés pour la Oumra.



En marge de cette cérémonie, le Président du parti Union pour une Nouvelle République, Mouhamadou Lamine Massaly, réitère son engagement auprès du Président Macky Sall et de son candidat, Amadou Ba, pour la présidentielle du 25 février 2024. Devant les populations de Thiés, Massaly adoube plus que jamais Amadou Ba, faisant savoir à ces dernières qu'il est le choix idéal pour continuer les projets du Président Macky.



Mounirou Mbengue



