Autonomisation économique des femmes et des jeunes : La DER/FJ organise un événement pour le renforcement des financements Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2024 à 20:14 | | 0 commentaire(s)| La DER/FJ orchestre un événement d'envergure, pour renforcer les financements et promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Réunissant une diversité d'acteurs venus des quatre coins du territoire, cette rencontre stratégique mettra en lumière les initiatives innovantes du Nano crédit, à travers des échanges enrichissants et une exposition captivante des succès et défis des bénéficiaires.



