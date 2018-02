Autoroute à péage : vers une baisse des tarifs

Cette information va certainement plaire aux usagers de l’autoroute à péage. L’annonce a été faite par le Pdg d’Eiffage, Gérard Sénac en marge de la visite du président français, Emmanuel Macron. Selon lui, des études sont lancées dans ce sens, «pour trouver des solutions, parce qu’il y en a».



Le Président Macky Sall, notant leur cherté, avait recommandé une révision des tarifs sur l’autoroute à péage. Eiffage serait dans cette dynamique. «Nous avons eu un long entretien avec le président de la République sur le sujet, il y a une quinzaine de jours. Nous avons parlé des prix», informe Senac qui, dans les colonnes de L’Observateur, a dégagé des pistes de solutions : «Il va peut-être falloir supprimer ou modifier les barrières de péage pour que ce soit plus facile, et on veut regarder sur la totalité, de Dakar jusqu’à Thiès ou Mbour, comment faire»