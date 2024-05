Meilleure garantie de la gestion foncière: le PROCASEF va implanter un bureau foncier à Diass

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mai 2024 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Afin d’offrir une meilleure garantie de la gestion foncière à Diass, le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF).PROCASEF va implanter un bureau foncier. Une cérémonie de la pose de la première pierre a été organisée en présence des autorités compétentes de la commune et du coordinateur nationale du PROCASEF.

Une occasion saisie pour Mamadou Moustapha dia et ses collègues pour expliquer à la population de Saffi l’intérêt de ce bureau, son rôle attendu « d’état civil » pour une meilleure gestion du foncier .Une initiative qui sera élargie à 138 communes à travers le Sénégal

Reportage Omar Ndiaye et Babacar Thiall nos correspondants à Mbour