Avec le lancement de Digital Factory: Canal+ accélère sa digitalisation en Afrique Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Février 2023 à 12:21 | | 0 commentaire(s)| Canal+Sénégal a lancé sa Digital factory à Dakar. L’initiative vise à se rapprocher davantage de ses abonnés. Ce lancement consiste à installer une équipe qui s’occupe de l’organisation des contenus et des échanges avec les abonnés, dans la fourniture des informations et du Replay des produits de Canal. Cette nouvelle dynamique consiste à regrouper plus de membres de plus de 15 pays africains. Il s’agit d’experts devant s’occuper des tests de produits et de programmes adaptés aux africains. Cette expertise, d’après le Directeur de Canal+Sénégal, va permettre de réajuster et de réadapter les contenus de Canal au niveau africain.

Acteur incontournable de l’audiovisuel en Afrique depuis 30 ans, le groupe CANAL+ s’attache à soutenir l’industrie audiovisuelle en produisant des contenus africains toujours plus créatifs, tout en investissant dans les technologies les plus innovantes pour enrichir son offre de divertissement.



Présent dans plus de 20 pays sur le continent africain, le Groupe CANAL+ renforce sa capacité d’innovation tout en accélérant son empreinte africaine, via la création de sa Digital Factory, la première du genre en Afrique.



La Digital Factory, 1er lieu de création digitale de CANAL+ sur le continent, a pour ambition : - d’identifier ou produire des contenus digitaux destinés à faire de l’application CANAL+, la 1ère application africaine de contenus.



Par ailleurs, au-delà de créer des contenus originaux, la Digital Factory propose un service de Replay des chaînes locales africaines afin de les accompagner dans la digitalisation de leurs programmes et les rendre disponibles à l’ensemble des abonnés via l’app CANAL+. - d’enrichir les contenus digitaux proposés au sein du nouveau Décodeur Connecté de CANAL+, déjà disponible en Côte d’Ivoire et au Gabon et lancé d’ici fin 2023 dans les autres territoires africains.



Le décodeur va révolutionner l’expérience TV notamment via un accès à un catalogue riche de + 35000 contenus en replay - renforcer l’animation des Réseaux Sociaux du groupe, qui comptent déjà près de 25 Millions de followers en Afrique, afin de développer une proximité toujours plus forte avec son audience digitale africaine Par ailleurs, la Digital Factory ambitionne d’être un laboratoire de créativité digitale africaine : l’équipe basée à Dakar, sera constituée de talents graphistes, créateurs ou community managers venant de tous les pays d’Afrique, au service de l’ensemble des filiales de CANAL+



Le groupe CANAL+ qui produit déjà 40 chaînes dédiées au continent, ambitionne de renforcer sa stratégie de création ou valorisation des contenus africains, tout en s’adaptant aux nouveaux usages afin de devenir la plateforme digitale incontournable en Afrique



Accueil Envoyer à un ami Partager